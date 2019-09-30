قال الإعلامي تامر أمين، إن ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، من اهتمامه الشخصي بإجراءات تنقية بطاقات التموينية وعدم حذف المواطنين من الدعم إلا بعد المراجعة الدقيقة هو أمر مهم.

وأضاف خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن متابعة الرئيس لتلك القضية التي تشغل بال العديد من المواطنين "يعكس مواصلته العمل ليل نهار لراحة المواطن: "لا أقول ذلك لتجميل الأمور ولكنها حقيقة"، موضحا أن نشر الرئيس السيسي تلك القضية عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" الساعة 11 من مساء، الأمس، يعكس اهتمامه الشخصي وعمله الدؤوب ليلا ونهارا "هو أكثر المهتمين بالبسطاء ومحدودي الدخل في مصر".

وأكد أن الشعور الدائم من الرئيس للمواطنين هو ما وطد حالة الثقة بين الرئيس والمواطنين، مشيرا إلى أن الدعم هام جدا لفئة كبيرة من المواطنين واستحقاقهم لبطاقات التموين هو أمر مصيري وحيوي بالنسبة لهم.