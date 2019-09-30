علق أحمد المشنب، عضو مجلس النواب، على قرار تحصيل أموال لـ"منافع النيل" للمباني التي تم بنائها منذ 150 عاما بأن المواطنون لا يستطيعون تحمل تلك المبالغ المفروضة عليهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المواطن يحترم حق الدولة ولكن من حقه المشاركة المجتمعية في القرارات التي يتم صدورها وتخصه في الأزمة، موضحا أن وزارة الري جاء قرارها ديكتاتوريا لعدم ملامستها لأحوال القاطنين على أرض الواقع: "أنا مش شايف حد من الأثرياء ساكن في البيوت دي.. كله منعدم الدخل".

وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة الري قد بدأت في تحصيل الرسوم من قاطني تلك المساكن: "التحصيل تم في يوم وليلة، المتر بـ12 جنيه و10 أمثاله للمخالف"، متابعا: "كنت تقدر توصل لـ120 جنيه بس مش بالشكل ده ومش في يوم وليلة.. الناس بتموت وليه إحنا كدولة عايزين نكره الناس فيها".