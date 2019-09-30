وجه اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، الجهاز التنفيذي بالمحافظة كلاً في نطاقه ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب احتفالات 6 أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، إضافة إلى المولد الأحمدي الذي يبدأ من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التموين بالغربية بزيادة المخزون الاستراتيجي للمحافظة من أرز وسكر وزيت وبوتاجاز ودقيق، وجميع السلع الأساسية الأخرى خلال الفترة المقبلة، وخاصة خلال احتفالات المحافظة بالمولد الأحمدي لوجود أكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة.

كما وجه وكيل وزارة الكهرباء برفع درجة الاستعداد والطوارئ تجنباً لحدوث أعطال نتيجة زيادة الأحمال وتفعيل دور غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وإجراء التجارب العملية لربط المحولات بالديزل قبل حلول المولد الأحمدي، وتوفير خيم بجانب كل ديزل لفرق الطوارئ مزودة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة.

وكلف إدارة الحماية المدنية بالمتابعة الدورية، والتأكد من إحكام السيطرة وتنفيذ خطة تأمين قطاعات محيط المسجد الأحمدي، وتوفير معدات وأفراد الإطفاء وعرض تقرير بالموقف أولاً بأول.

وكلف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وفريق الطوارئ المركزى على مدار اليوم، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير خيم طبية مجهزة بمحيط المسجد الأحمدي، وتكليف هيئة الأسعاف بعرض خطة العمل وأماكن التمركز أثناء فترة الاحتفال.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالإلتزام بالذبح داخل المجازر فقط وبالمجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح في الشوارع، مع تكثيف حي أول وثانِ طنطا حملات النظافة خلال فترة المولد، وتوصيل شركة مياه الشرب والصرف الصحي المياه إلى الساري وتوفير سيارات المياه في أماكن التجمعات، مؤكداً الانتهاء من التجهيزات قبل موعد الاحتفالات بفترة كافية.