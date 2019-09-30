"محلية أبوقرقاص" تعلن حاجتها لـ 20 سائقا.. تعرف على الشروط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في جنوب المنيا، اليوم، عن حاجتها لـ 20 سائق للعمل بالوحدات القروية التابعة لها بنظام السرك (الأجر اليومي) على أن يتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية حتى 7 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالث عصرا.

وتضمنت الشروط:

1- أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة مهنية سارية.

2- ألا يزيد المتقدم عن أربعون عاما وقت تقديمه للطلب.

3- أن يتقدم بما يفيد من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها طبقا للقانون.

4- أن يرفق بطلبه صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

5- أن يرفق بطلبه صورة رخصة القيادة المهنية شرط أن تكون سارية.

6- أن يتقدم بصحيفة حالة جنائية حديثة في حالة اجتيازه جميع الاختبارات التي ستجرى في هذا الشأن.

7- أن يكون المتقدم من سكان المجالس القروية التابع إلى المكان المقدم إليه.

8- ألا يكون المتقدم تم تشغيله بنظام السرك اليومي قبل هذا الإعلان، وأنهى تشغيله أي سبب من الأسباب.