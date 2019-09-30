هاجم الإعلامي عمرو أديب، الإخواني الهارب وليد شرابي، بعدما أذاع الإعلام المصري تسجيلات صوتية تثبت تورطه في الإتجار بالآثار، كما استعرض تغريدات له، حملت رسائل تحريضية ضد الدولة المصرية.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "فُجر، وليد شرابي بتاع حركة القضاة، بيهرب آثار وفيه خناقة بينهم وبين بعض".

وفند مقدم البرنامج تغريدة، زعم فيها شرابي، أن الشرطة المصرين أُنهكت يوم الجمعة الماضي، بسبب تأمين الميادين والشوارع الرئيسية تحسبًا للدعوات التي أطلقتها الجماعة الإرهابية: "أتحداكم لو شفتوا الكلام ده، استراتيجية الشرطة اتغيرت ومنظر الحشد بتاع فيلم الإرهاب والكباب مبقاش موجود، محمد بيه في قسم الهرم غير التكنيك".

وعرض أديب، جزءً من حوار شرابي مع الإعلامي سيد علي، حرض فيه المعزول محمد مرسي، عندما كان رئيسًا للجمهورية على قتل المتظاهرين، وقال شرابي: "لو كنت الرئيس، لا بد أن أحمي مؤسسة الرئاسة؛ حماية للدولة وليس لمنصبي باستخدام الأدوات مهما كلف ذلك حتى لو وصلت إلى إراقة الدماء، الدولة المصرية هي التي ترعانا جميعًا فإذا خرج من من يهين الدولة ويعتدي على مؤسساتها فلا حرمة والحط من قدرها وسلطاتها يعتبروا خارجين على القانون يعاملوا بالطريقة التي يستحقونها".

واستنكر مقدم البرنامج، التصريحات التي أدلى بها الإخواني الهارب، وقال: "ده راجل قاضي بتاع قانون مش قيادي، مش هقول الزمر ولا عاصم عبدالماجد، جرم وفحش وفجر كذابين نصابيين ضلالية ولاد ستين كذابة، هم مش عاوزين الناس تاكل ولا تشرب ولا تعيش، عاوز يحكم يجيبها على طبق ويوديها لأردوغان وتميم ويسأل عن الحلاوة".