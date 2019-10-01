فيديو.. الباز يفضح المقاول الهارب: متهرب من 275 مليون جنيه ضرائب

عرض الإعلامي محمد الباز، عدة مستندات خاصة بالمقاول الهارب محمد علي، وذكر أن هذه المستندات تكشف عن الإمبراطورية المالية للمقاول الأجير محمد علي، الذي يُسيء للدولة المصرية والقوات المسلحة، ويدعو الشعب المصري للفوضى.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، على شاشة "المحور"، أن محمد علي يمتلك 6 شركات وليس شركة واحدة كما ادعى، حيث يملك شركة "مجموعة أملاك"، ورأس المال المرخص لهذه الشركة 100 مليون جنية وأقيمت في 2013.

وأضاف "الباز" أن المقاول الأجير متهرب من ضرائب قيمتها أكثر من 275 مليون جنيه، كما أن قطر متورطة بشكل أساسي في تصنيع وتمويل محمد علي، حيث استعان بأسماء شركاء وهميين في شركاته للحصول على قروض ومشروعات بالباطل، موضحًا أن محمد علي أنتج فيلمه "البر الثاني" في عام 2016، وخسر في هذا الفيلم 27 مليون جنيه في عام، ولم يحقق أي نجاح يذكر في دور العرض.

وأشار الإعلامي، إلى أن محمد علي صور هذا الفيلم في عدة دول منها إسبانيا، والتقى السفير القطري هناك أثناء تصوير الفيلم، وأغلب الظن دعمه القطريون بالمال في مقابل ما فعله في هذا التوقيت، أي كانوا يصنعونه منذ عام 2016، متسائلا، "هل الأموال التي دُفعت في فيلم البر الثاني أموال قطرية؟"، موضحًا أنه ليس بعيدا أن تكون الأموال التي حصل المقاول الأجير عليها وضخها في شركته من الأموال القطرية التي تُنفق دون حساب لنشر الفوضى في مصر.