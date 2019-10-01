ألقى شي جين بينج، الرئيس الصيني، خطابا، اليوم، في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ببكين، قائلًا إن "ما من قوة" في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.

وعقب مرو 70 عاما على إعلان ماو تسي - تونج في الأول من أكتوبر 1949 قيام الجمهورية الشيوعية، قال الرئيسي مننفس المكان ببوابة تيان إنمين، إنه "ما من قوة يمكنها أن تهزّ دعائم أمّتنا العظيمة، ما من قوة يمكنها أن تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من المضي قدما"، بحسب سكاي نيوز.

70 طلقة مدفعية أُطلقت من ساحة تيان إنمين التي ازدانت بملصقات عملاقة كتب عليها "العيد الوطني 1949-2019"، احتفالا بهذه المناسبة الضخمة.