كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن السيارات الأكثر مبيعاً خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 2019، في السوق المصرية.

نيسان صني

وبين التقرير أن السيارة "نيسان صني" جاءت في المرتبة الأولى من مبيعات السيارات في فئة الـB، والمعروفة بـ"سيارات سيدان العائلية الصغرة" التي تتسع لخمسة أشخاص، وتعتبر أحد الطرازات التي تقدمها شركة نيسان، والتي لاقت إقبالا شديدا في الأسواق العربية، وهي واحدة من أكثر سيارات شركة نيسان الاقتصادية في سعرها ومعدل استهلاكها للوقود.

- تمتلك نيسان صني محرك 4 سلندرات، بسعة 1498 cc بقدرة تبلغ 108 حصانا.

- تأتي السيارة بجنوط 15 بوصة.

- يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 1.645 متر.

- تتميز السيارة بصندوق خلفي سعة 490 لترا.

- تمتلك السيارة ناقل حركة من 4 سرعات، و16 صبابا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 41 لترا.

- تستهلك السيارة 6.9 لتر من الوقود كل 100 كيلومتر في ساعة.

- تتحرك السيارة من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 15.5 ثانية.

رينو لوجان

بينما جاءت السيارة "رينو لوجان" كثاني سيارة في المبيعات من نفس الفئة، وتعتبر شركة رينو الفرنسية من أبرز الشركات التي تلاقي إقبال شديد في السوق المصرية.

- تحتوي السيارة رينو لوجان محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 110.

- يبلغ العزم الأقصى 148 نيوتن/متر.

- تصل أقصى سرعة للسيارة 175 كيلو مترا في الساعة.

- السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.2 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة فرنسا ويتم تجميعها في المغرب.

- تأتي السيارة في السوق المصري بعدة فئات تبدء من 213.000 جنيه وتصل إلى 247.000 جنيه.

شيفروليه أفيو

بينما احتلت السيارة شيفروليه أفيو المركز الثالث من المبيعات، وهي تحتوي على محرك 1500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى المقدرة بـ166كم/ساعة في 11.9 ثانية، وتستهلك 7.3 لتر بنزين لقطع مسافة 100 كيلو متر.