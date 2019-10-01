أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بإنهاء تصريح تشريح ودفن جثة مسن في العقد السابع من عمره، صدمته سيارة ميكروباص مسرعة أمام مدخل منطقة الشعراوي بمدخل طريق "طنطا – المحلة".

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بمواطن أثناء عبوره مدخل مزلقان السكك الحديدية بمنطقة الشعراوي بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لمواطني يدعى "السيد عبد العال"، 62 سنة، مقيم بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم.

وأفاد تقرير مفتش الصحة عن وفاة المواطن، جراء تعرضه لنزيف بالمخ، كما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.