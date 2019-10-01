أكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن عدد المدارس المعتمدة بالقاهرة التي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد وصلت إلى 361 مدرسة متنوعة.

وأوضح عطية، خلال اجتماع فريق الجودة بالمديرية مع الإدارات التعليمية بالقاهرة، أنه جرى ترشيح 73 مدرسة للتقدم للحصول على الجودة والاعتماد التربوى خلال خطة المديرية 2020.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الخطة التنفيذية لتطبيق استمارة تقييم الأمن والسلامة.

وأشار مرسى عبدالمجيد مدير إدارة قياس الجودة، إه تم اعتماد 49 مدرسة على مستوى مديرية تعليم القاهرة مؤخرا وحصولها على شهادة الجودة.