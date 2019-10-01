كشف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع، بمختلف آجالها ودوريات صرف العائد، بواقع 0.5%، مؤكدا أنه لم تخفض فائدة شهادات إدخار البنك البلاتينية ومدتها 3 سنوات.

وأضاف فاروق في تصريحات لـ "الوطن" أنه تم تخفيض الفائدة على قروض الأفراد قبل أيام بنسبة 1%، لافتا إلى أن قروض الشركات مرتبطة بسعر الفائدة لدى البنك المركزي لذا فإنه تم تخفيضه بشكل مرتبط بقرار لجنة السياسة النقدية.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1% قبل أيام لتصل إلى 13.25% و14.25% على الترتيب.