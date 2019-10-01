تمر تونس بمرحلة فارقة في تاريخها بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي رحل قبل إتمام مدته الرئاسية، لتتجه الدولة نحو انتخابات رئاسية مبكرة، خاضها 26 مرشحا، نجح كل من قيس سعيد ونبيل القروي في تخطي الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

ورفضت محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي، ما يعزز المخاوف إزاء مسار الانتخابات في البلاد.

والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 أغسطس الماضي.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة، وكان تم الجمعة الماضية إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

وكان القروي في 15 سبتمبر الماضي حل ثانيا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15,6% من الأصوات، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقرر القضاء التونسي في يوليو الماضي تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.

ونبيل القروي هو رجل أعمال وإعلامي تونسي، ولد في أغسطس عام 1963 ببنزرت.

وأسس القروي بالتعاون مع أخيه غازي، قناة نسمة الفضائية الترفيهية سنة 2007، حيث توجه للجمهور في المغرب العربي، وأصلها ترفيهي فني إيطالية تونسية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

ويمتلك نبيل القروي شركة الإعلانات "قروي قروي" التي تملك قناة نسمة أيضا، حيث كانت قد شهدت في مستهل افتتاحها نجاحا كبيرا من خلال عرض برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي.

ويتواجد نبيل القروي حاليا على رأس جمعية "خليل تونس"، التي تختص بالعمل الخيري منذ حوالي 3 سنوات، في حين يحصل على نسب عالية من الرضا لدى المواطنين في استطلاعات الرأي التي تجري من قبل بعض الشركات الخاصة.