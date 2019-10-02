هاشتاج "ارحل يا تميم" يتصدر تويتر: "كفى تخريبا في بلاد العرب"

دشن نشطاء بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج "ارحل يا تميم" الذي سجل تصنيف رابع في قائمة تصنيفات الموقع، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعرب النشطاء عن غضبهم من تصرفات أمير قطر، تميم بن حمد، والمسئولين القطريين، وعبروا عن ذلك من خلال صور وعبارات دونوها عبر حساباتهم.

وقال أحد رواد تويتر: "كفى تخريبا في بلادك وبلاد العرب".

فيما نشر أحدهم صورة لأمير قطر معلقًا عليها: "ارحل يا راعي الإرهاب".

بينما عبر أحد النشطاء عن استياءه مما يحدث في قطر قائلًا: "من حق الشعب القطري أن يتمتع بثروته بعيداً عن الصراعات التي أقحمه فيها نظامه المتهور".