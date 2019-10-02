قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان، إنّ الصحة والتعليم على رأس التوجهات لاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وهي الاهتمام بالمواطن المصري والإنسان والاستثمار في البشر.

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه لم يكن بإمكان مصر في 2015 تحويل مبالغ كبيرة في التعليم والصحة في ظل وجود مشكلات في الأسعار، ومعدلات البطالة المرتفعة ومشكلات في سعر الصرف والبنية الأساسية المتردية والأوضاع الصعبة التي كانت تتمثل في انقطاع الكهرباء.

وتابع سليمان أنّ الاستثمار في البشر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال هيكل اقتصادي سليم، وهذا ما تسعى القيادة السياسية المصرية لتغييره، من خلال البرامج المتعددة المتعلقة بالصحة والتعليم.