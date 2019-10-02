عرض "بيت الأشباح" على المسرح لعائم الأحد المقبل

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لإعادة تقديم العرض المسرحي "بيت الأشباح" من إنتاج الفرقة على خشبة المسرح العائم الصغير في المنيل، ابتداء من الأحد 6 أكتوبر الجاري، حيث يقدم العرض أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع في السابعة مساء.

العرض من تمثيل مجموعة من طلبة الدفعة الأولى من ورشة "ابدأ حلمك" والتي تقيمها فرقة مسرح الشباب، وهو أول عرض احترافي لهم، وشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه في يونيو الماضي.

"بيت الأشباح " من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.