كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، إذ بلغ إجمالي المضبوطات نحو 35 طنا و114 كيلوجرام في 19 محافظة.

وأوضح التقرير أنّ الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يعاد تصنيعه، تم ضبطها في محافظات "القاهرة، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان، البحر الأحمر، والإسماعيلية"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة، إذ تم تحرير 117 محضرا بالمخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.