هدد الديموقراطيون بالكونجرس الأمريكي، المكلفون بالتحقيق في آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب، اليوم، بإجبار البيت الأبيض أن يزودهم بالوثائق الضرورية المتصلة بالقضية الأوكرانية.

وقال الرؤساء الديموقراطيون للجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والإشراف على عمل السلطة التنفيذية، في بيان، إن "ازدراء البيت الأبيض الصارخ بطلبات عدة لتقديم الوثائق طوعا، لا يترك لنا خيارا سوى توجيه إنذار"، بعد غد الجمعة، للحصول على هذه الوثائق، مؤكدين أن "اللجان تجري هذا التحقيق في شكل سريع ومنسق".

وبدأ الديموقراطيون في 24 سبتمبر الماضي، تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله، على خلفية اتهامهم له بأنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية نهاية يوليو الماضي، التحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي قد يكون منافسه الديموقراطي في انتخابات 2020.

ووسط دوامة سياسية، من المقرر أن يتحدث ترامب، في وقت لاحق اليوم، عن القضية الأوكرانية التي كانت وراء بدء إجراءات عزل تهدد بشكل خطير نهاية ولايته الرئاسية،.

ومنذ عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس الماضي، بدا ترامب متحركا جدا وهجوميا جدا عبر تغريداته، لكنه تفادى بشكل واسع الأسئلة حول جوهر القضية المتمثل في طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التحقيق حول جو بايدن الذي قد يكون منافسه في انتخابات 2020.

وسيكون المؤتمر الصحفي المقرر عقده في البيت الأبيض دقيقا لترامب، وقد يكون ضيفه الرئيس الفنلندي ساولي نينسترو شاهدا على سلسلة من الطعون والشتائم.

كان الرئيس الأمريكي، أشار الأحد إلى قس كان تحدث عن مخاطر "حرب أهلية"، والإثنين اقترح توقيف نائب ديموقراطي بتهمة "الخيانة"، وأمس الثلاثاء ندد بـ"انقلاب" يستهدفه.