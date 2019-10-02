المشهد يبدأ من تقديم كل منهم لاستمارة تعكس رغبته في خوض ذلك السباق المحتدم، يسعى الجميع لتقديم برنامج مدروس يحظى بقبول زملائهم، قبل أن يأتي يوم يجتمع فيه هؤلاء الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر، ليقفوا أمام بطاقة مكتوب عليها أسماء جميع زملائهم المرشحين، فيدونون من يرتأونه صالحا لتمثيلهم ثم يغمسون أصابعهم في حبر فسفوري يؤكد تصويتهم، ليكتمل بذلك مشهد انتخابي لا يتعلق بأمر سياسي جلل أو معركة حزبية يتحدث عنها الجميع، ولكن انتخابات مصغرة لاتحاد طلاب كل فصل في مدرسة للمرحلة الإعدادية.

عاطف عويس، مدير مدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور الإعدادية، يروي لـ"الوطن"، أنه انتهز فرصة الانتخابات التي تحرص المدرسة على إجرائها بين الطلاب بشكل دوري، لتكون هذه المرة مختلفة ليعلم الطلاب كيف تتم العملية الانتخابية في كافة مستوياتها.

"هم المرشحين والمنتخبين ولجنة الفرز"، بهذه الكلمات لخص "عويس"، كيف كانت عملية انتخاب رئيس اتحاد طلاب عن كل فصل، حيث جعل العملية الانتخابية كافة بيد الطلاب وعلى مسؤولياتهم، فبالإضافة إلى كونهم المرشحين والمنتخبين لزملائهم، هم أيضا من يقوم بفرز الأصوات.

قبل بدء العملية الانتخابية حرص "عويس"، والأخصائي الاجتماعي على توعية الطلاب وتعريفهم، بماهية العملية الانتخابية، وكيف تتم في مراحلها المختلفة وأهميتها لجميع الفئات، "شرحت للطلاب كيفية تقديم برنامج انتخابي قائم على النزاهة، وللمنتخبين أهمية أن يتم الاختيار وفق للنزاهة والكفاءة بعيدا عن أي مجاملات.. وللطلاب الذين تولوا مسؤولية الفرز كيفية حساب الأصوات وسير اللجنة الانتخابية عن طريق اللجنة الثلاثية التي تم اختارها بين طلاب الفصل".

عدة ملتزمات حرص "عويس" على توفيرها لإعطاء العملية الانتخابية حالة من الجدية ولكي تكون في أقرب صورة من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، "جبت صناديق اقتراع مثل الموجودة باللجان الانتخابية، وحبر فسفوري، بالإضافة إلى توفير بطاقات اقترع مطبوعة بجودة مناسبة، وتخصيص فصول معينة لتكون لجان اقترع"، حسب حديثه.

وانتهت أمس، عمليات الانتخابات على مستوي الفصول، "والأسبوع القادم سوف تجرى انتخابات على مستوي المدرة لاختيار أمين اتحاد طلاب والمساعد عن المدرسة"، وستتم عملية الانتخابات بنفس نظام العملية السابقة من حيث الخطوات والفرز، وفقا لعويس.

"تعليم الطلاب أدوارهم الانتخابية"، هذا هو هدف عاطف عويس من هذه العملية الانتخابية، حيث يرى ضرورة أن يكون المواطن على وعي تام بكيفية سير العملية الانتخابية، فعند دخولهم أي لجنة انتخابية يكون لديهم القدرة على التصويت أو الترشح دون أي عقبات.