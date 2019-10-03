إحدى المكرمات في "تراثنا": تعرضت للفشل 3 مرات في بداية المشروع

قالت شيماء النجار، إحدى المكرمات في معرض "تراثنا" الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنها بدأت مشروعا مع 15 سيدة للتطريز باستخدام خيوط الحرير.

وأضافت النجار خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن معرض تراثنا أتاح لهم فرصا للتعاقد وتصدير منتجاتهم للخارج من أجل توسيع المشروع واستيعاب أكبر عدد ممكن من السيدات.

وأوضحت شيماء النجار أن مشروعها الآن وصل لـ200 ألف سيدة، مشيرة إلى أنها حصلت على قرض بـ20 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأنها بدأت بالتصدير بالفعل لدول الخليج وبعض الدول الأوروبية.

ووجهت النجار الشكر لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة نظرًا لمساعدتها في تسويق منتجاتها، مشيرة إلى أنها سافرت لعدد من الدول بالتنسيق مع الجهاز للتسويق لمنتجاتها.

ونصحت "النجار" الشباب بالعمل في المشاريع الخاصة حتى لو تعرضوا للفشل في بداية حياتهم، لافتة إلى أنها تعرضت للفشل 3 مرات في بداية المشروع ولكنها تمكنت من النجاح وإتاحة فرص عمل لـ200 سيدة وتصدير منتجاتها لعدد من دول العالم: "نفسي كل الشباب يشتغلوا وميخافوش من الحرف اليدوية لأننا متميزين فيها".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح أمس، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.