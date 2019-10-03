ألقت مباحث قسم أول شرم الشيخ القبض على عاطلين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، يفيد ضبط عاطلين وبحوزتهم مخدرات حشيش بمدينة شرم الشيخ.

وكانت قد وردت معلومات إلي وحدة مباحث قسم أول شرم الشيخ بقيام تجار حشيش يروجا المخدرات بحي النور داخل المدينة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية جرى تشكيل فريق بحث وتشكيل أكثر من كمين لمداخل ومخارج المنطقة وتمكنوا من ضبط المتهمين "فهد.ص.ع.م" 24 عاما عاطل ومقيم حي الرويسات مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء والمتهم الثاني "صباح.ص.ص.م" 28 عاما عاطل مقيم بقرية الجبيل مدينة طور سيناء خلال ترويج المواد المخدرة على العملاء مستخدمين السيارة رقم (ط ج ج 2314) نيسان بمنطقة حي النور مدينة شرم الشيخ.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على فرش حشيش و14 قطعة حشيش ومبلغ 1085 جنيه مصري حصيلة البيع و"كتر" لتقطيع المخدرات ومحمولين.

وبالكشف عن المتهم الأول تبين أنه سابق اتهامه في القضية رقم 256 لسنة 2013 م شروع في قتل "جنايات"، والمتهم الثاني تبين أنه سابق اتهامه في القضية رقم 604 لسنة 2015 م "مخدرات".

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهم لها بغرض الإتجار والمبلغ المضبوط حصيلة البيع والكتر لتقطيع الحشيش والهاتفين لتسهيل الاتصال بالعملاء والسيارة لسرعة التنقل والهروب من رجال الشرطة والمباحث.

وحرر محضر رقم 7844 لسنة 2019 م جنح أول شرم الشيخ وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.