الكشف على 1689 مريضا في قافلة طبية مجانية بأجا

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1689 شخص في قافلة طبية مجانية بقرية "صهرجت الصغرى" التابعة لمركز أجا خلال يومين.

وقال إنه تم تحويل 17 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار قرارين علاج على نفقة الدولة، وعمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ161حالة، كما تم إجراء 278 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 119 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.

من جهته، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت على مدار يومين، وضمت 10عيادات متخصصة شملت 2عيادة باطنة و2عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 42 ندوة تثقيفية .