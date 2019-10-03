أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بدء تنفيذ مبادرة لإطلاق أسماء المحافظين السابقين على الشوارع العامة والرئيسية، تقديرا وتكريمًا لدورهم البارز في خدمة المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ في احتفالية المحافظة بعيدها القومي، اليوم الخميس، بمقر الديوان العام بمدينة الخارجة، مع كلا من اللواءات محمود عشماوي، وطارق مهدي، وجمال إمبابي، ومحمود خليفة، محافظي المحافظة السابقين، وممثلي وزارة البيئة ورئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، واللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة السابق، ولفيف من رجال الأعمال وقيادات المحافظة التنفيذية.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام في ذكري وصول أولي قوافل التعمير للمحافظة، عام 1959 تنفيذا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر، بإنشاء وادي جديد موازٍ لوادي النيل.