تحويل 3500 أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات

قال وزير التنمية المحلية، إن العمل قائم بتغيير نظام الأوتوبيسات لتعمل بالغاز الطبيعى، خلال الـ5 سنوات المقبلة، لتقليل الانبعاثات الحرارية، وبالمثل للتاكسى، إلى جانب إنتاج سيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وتعزيز النقل الجماعى للحد من الازدحام المرورى بالقاهرة، لافتاً إلى البدء فى تنفيذ البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيراً إلى وجود 3500 أوتوبيس كبير بمحافظات القاهرة الكبرى، إضافة للأوتوبيسات الصغيرة، جميعها تعمل بالبنزين أو السولار، ما يُسبب تلوث الهواء.

4 وزراء يبحثون مع بعثة البنك الدولى دعم مشروع مكافحة التلوث

كان وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والبيئة والنقل، اجتمعوا ببعثة البنك الدولى المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك فى مصر.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار أهمية دعم البنك الدولى لمشروع مكافحة التلوث، للحد من نسبة التلوث فى محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم فى تحسين الظروف البيئية محلياً ودولياً، وكذلك تشجيع الشركات فى القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث.

وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تعاون قائم ومثمر بين الوزارة والبنك الدولى فى قضايا تغيّر المناخ وتلوث الهواء، طيلة العامين الماضيين، موضحة وجود عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية لمكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، منها تعديل التشريعات وتحديث البناء المؤسسى، فضلاً عن الإجراءات التنفيذية فى مجالات النقل الكهربائى وإدارة المخلفات الصلبة البلدية.

من جهته، أوضح وزير النقل، وجود خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة بمحافظات القاهرة الكبرى، وعدد آخر من المحافظات، عبر التوسع فى الجر الكهربائى من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والقطار المكهرب (السلام/العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان)، ومشروعى «المونوريل» و«القطار السريع العين السخنة/العلمين»، إضافة لتخطيط مشروعات أخرى، مثل مترو أبوقير، والقطار المكهرب (المترو) بين دمياط والمنصورة الجديدة.