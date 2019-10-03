أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات، في مشاجرة بين عائلتين بقرية "طنسا بني مالو" بمركز ببا جنوب بني سويف، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة من رجال الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بقرية طنسا بني مالو دائرة المركز.

وأمر مدير أمن بني سويف بسرعة الانتقال وفض المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول: أمين شرطة "خلف. ع. ت"، 43 عاما، من قوة قسم شرطة بني سويف "راحة خدمة "، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس، وشقيقه "ثابت"، 53 عاما، حاصل على دبلوم، ومصاب جرح قطعي بفروة الرأس وجرح باليد اليمنى، وطرف ثان: "بكري. ح. م"، 29 عاما، فلاح، و"رمضان. س. ح"، 19 عاما، طالب، مصاب جرح بالرأس، جميعهم مقيمين قرية "طنسا بني مالو" دائرة المركز.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كلا منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، و تم نقل المصابين لمستشفى ببا المركزي، وخروجهم عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة، وضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، وتحرر المحضر رقم 16884 جنح مركز شرطة ببا.