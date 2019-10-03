قررالدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، نقل اتنين من الأطباء الممتنعين عن تقديم الخدمة الطبية بمستشفى كفر سعد إلى للعمل بمستشفيات أخرى.

جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى لمتابعة انتظام العمل برفقة الدكتور محمود صيام، مدير المستشفى، والدكتور محمد بدران، وكيل المديرية، والدكتور محمد فهيم، مدير الطب العلاجي، والدكتورة سارة العوضي، مدير المكتب الفني.

كما قرر نقل طبيبين تخدير وطبيبين أطفال لمستشفى كفر سعد، للعمل كنائبين لقسم الجراحة وذلك لرفع قوة العمل بالمستشفى.

كما قرر "طلحة" وضع نظام وقواعد للعمل بالمستشفى في قسم التخدير والأقسام الجراحية، مشددا أن المستشفى كيان واحد وليست مقسمة بإدارة واحدة، مطالبا بضرورة التزام الأطباء بموعد النوبتجية مع ضرورة إعطاء المريض حقه فى العلاج، والمقصرين ليس لهم مكان بالمنظومة الصحية بدمياط.

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