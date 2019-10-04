وصف المعارض القطري خالد الهيل، بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في الدوحة في الوقت الحالي بـ"الفاشلة"، مضيفًا: "انقلب السحر على الساحر، النظام القطري كان يسعى لإبهار العالم قبيل استضافة كأس العالم 2022 ولكن صدم العالم"، وذلك خلال تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

وأضاف "الهيل": "قطر صدمت العالم بملاعب خاوية على عروشها وبفشل نظام التبريد في إبقاء مناخ مناسب داخل الملاعب"، متهمًا نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى دحلان الحمد بأنه عنوان الفساد والتزوير وخرق الأعراف والقوانين.

وتابع: "هذا الإنسان تسبب بتدمير مستقبل العديد من الشباب الذي غرر بهم وجلبهم لقطر وجنسهم وأخذ شبابهم واستغلهم والمكافأة كانت النفي والإذلال وبموافقة تميم بن حمد ومن خلفه، سباق في الجحيم وفي ظل إدارة نظام بوليسي قمعي جائر".