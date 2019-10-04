أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سوبير لال بقرار لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بخفض أسعار الوقود 25 قرشا، موضحا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار يدعم تنفيذ آلية التسعير التي أعلن عن تنفيذها منذ أوائل يوليو الماضي، مشيرا إلى أن التعديل في الأسعار كل ثلاثة أشهر يعمل على استرداد تكاليف منتجات الوقود.

وأضاف لال، أن هذا الخفض يعكس تراجع أسعار النفط العالمية وكذلك المكاسب التي حققها الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الثلاثة أشهر الماضية، موضحا أن التغيير في أسعار الوقود الذي أقرته لجنة متابعة آلية التسعير، يحد من تأثر موازنة مصر بتقلبات الأسواق الخارجية، وهو ما تستهدفه الآلية.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.