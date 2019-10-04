أدى المطرب الفلسطيني محمد عساف، في غناء أغنية شعبية مصرية، وذلك خلال حواره في برنامج "ON SET"، والذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامية شيرين حمدي.

وأدى موال "التلميذ والأستاذ"، الذي تقول كلماته: "تلميذ وقال للقلم اكتب كمان للأستاذ .. كتب القلم ياناس بكلام كتير إعجاز .. أصل الحكاية لتلميذ ويا أستاذه .. التلميذ قليل الأصل واتحكم في أستاذه .. عمل عمايل غلط ماهو أصله مش باقي .. مش عارف إن الدنيا فيها لقى وتلاقي .. كان فاكر إن القرش راح يفضل معاه باقي".

وأوضح عساف، أنه جاهز للغناء في مصر وكان لديه ثلاثة مشاركات في الأوبرا لمدة ثلاث سنوات على التوالي، مضيفًا: "أنا حاضر وجاهز وعاوزأقول مفيش مشكلة عندي في الفلوس، بس أتمنى أحضر وأشارك في مهرجانات عديدة في مصر".