خبير أزمات يقدم نصائح لمحاربة الشائعات: يجب تدريس مادة الإعلام السياسي

تحدث اللواء عمرو الزيات الخبير الأمني وخبير إدارة الأزمات، عن سبب انتشار بعض الشائعات في البلاد، مطالبًا بعودة وزارة الإعلام مرة أخرى.

وأضاف الزيات، خلال لقائه مع برنامج "أمرك يهمنا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" تقديم أحمد حمزة وسمر شبانة، أنه يجب على إدارات الإعلام في الوزارات المختلفة أن تتعاون بشكل أكبر مع وسائل الإعلام.

وطالب الزيات بضرورة تدريس مادة الإعلام السياسي في الجامعات المصرية، مشددًا على ضرورة التزام كل برنامج بمنهجه التحريري بحيث لا تفقد هذه البرامج المصداقية.

وأكد الزيات ضرورة شرح مفاهيم الأمن القومي للإعلاميين ومعدي البرامج، لافتًا إلى أن هناك إعلاميين بالفعل لديهم معلومات عن مفاهيم الأمن القومي وما يحدث في المنطقة.

وأشار الزيات إلى أن الشائعة تقوم على بذرة من الكذب ويُقام عليها جبال من الأكاذيب الأخرى التي تضمن تلونها بالإثارة والتشوق لتنتشر بسرعة، لافتًا إلى أنها إحدى حروب الجيل الرابع التي تدعو إلى أن تدمر نفسك بنفسك.

من جهته، طالب الإعلامي أحمد حمزة بالقبض على كل من ينشر الشائعات ومن يشاركها خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.