أيام قليلة تفصل الجمهور عن بدء موسم سينمائي جديد، بعد انتهاء موسم عيد الأضحى الذي شهد طرح مجموعة كبيرة من الأفلام التي حملت توقيعات مخرجين كبار وبطولة نجوم لامعين، وحقق بعضها أرقاما قياسية في صندوق الإيرادات، وخلال الشهر الجاري ينطلق موسم جديد لكنه أقل على مستوى الكم المطروح، وعلى مستوى الكيف، حيث إنها أعمال منخفضة الميزانية.

افتتح الموسم الجديد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" إخراج رامي رزق الله، في أول تجاربه السينمائية الطويلة، ويشارك في بطولته محمد سلام، مي كساب وأحمد فتحي بالإضافة إلى بيومي فؤاد، وتم تصنيف للعرض لـ "جمهور عام"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حول ثلاثة ممثلين يعانون من تجاهل المنتجين لهم بعد خفوت نجوميتهم، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته.

وقع اختيار الشركة المنتجة لفيلم "أنت إيه" إخراج هالة مدني، على طرحه في دور العرض السينمائي 16 أكتوبر الجاري، وهو مقتبس من فكرة فيلم "Pk" الهندي للنجم عامر خان، وتدور الأحداث في قالب كوميدي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم مسرح مصر حامد الشراب، سارة درزاوي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين من بينهم لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبوليلة وسامي مغاوري ونرمين ماهر، وتم تصنيف الفيلم للعرض لـ (+16).

كما تستقبل دور العرض السينمائي خلال الشهر الجاري فيلم "بين بحرين" إخراج أنس طلبة، وتم تصنيفه للعرض لـ (+12) وهو الفيلم الذي حصل على جائزتين من الدورة الثالثة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، وهما جائزة أفضل مخرج لـ "طلبة" وجائزة "نوت" لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، كما حصد مجموعة من الجوائز بعد مشاركته في مجموعة من المهرجانات السينمائية حول العالم منها أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزة أفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب.

تبدا أحداث الفيلم بزيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

"بين بحرين" من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.