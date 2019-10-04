قالت وزارة الاستثمار إن مصر تبحث عقد منتدى استثمارى مع جمهورية طاجيكستان، وأكدت الوزارة فى بيان أنه تم استقبال خسرو ناظرى، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان، حيث تم بحث ترتيبات انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، التى يرأسها عن الجانب المصرى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن الجانب الطاجيكى وزير التنمية والاقتصاد والتجارة، كما تقرر عقد اللجنة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل فى القاهرة.

وأكدت الوزارة اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، وأشارت إلى أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد منتدى استثمارى بين البلدين، وما يتضمنه من لقاءات لرجال الأعمال فى مصر وطاجيكستان لبحث الدخول فى مشروعات مشتركة.

وأكد النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان الأهمية التى توليها بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر فى ضوء التقارب التاريخى والثقافى للشعبين المصرى والطاجيكى والمصالح المتبادلة، وأكد الوزير أن مصر تعد دولة محورية فى المنطقة، كما قامت بإحراز تقدم كبير فى السنوات الأخيرة فى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة استثماراتها فى مصر خاصة فى المجالات التى تستثمر فيها حالياً مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والسياحة.