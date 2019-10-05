أطلق بائع خضار، الرصاص على آخر في مشاجرة بينهما، استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب تعدي المجني عليه بالضرب على طفل من أقارب المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، بناحية أم بيومي دائرة القسم.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول إلى منطقة المشاجرة، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أحمد خ م" بائع خضار، مصاب بجرح بفروة الرأس وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وطرف ثان "أحمد ع م"، بائع خضار، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن مطلوب التنفيذ علية في 7 أحكام حبس تبديد وجرى ضبطه، ما دفع أبناء العائلتين لمناصرة أقاربهما فنشبت مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.