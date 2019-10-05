حددت محكمة النقض جلسة 20 يناير المقبل؛ لنظر طعن النيابة على براءة المتهمين في قضية أموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

كانت محكمة الجنايات قضت، في 9 مايو الماضي، ببراءة العادلي والمتهمين في القضية، وتغريم كل منهم 500 جنيه فقط.

ونسبت جهات التحقيق لوزير الداخلية الأسبق وباقي المتهمين، أنهم استولوا وسهلوا الاستيلاء على أموال تزيد على مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية، خلال فترة عملهم، في الفترة من عام 2000 حتى 2011، قبل أن تعدل محكمة الجنايات الاتهام إلى الإهمال غير العمد.