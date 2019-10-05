يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 20 30

مطروح 22 29

السلوم 20 29

سيوة 22 31

بورسعيد 24 28

دمياط 23 28

الزقازيق 21 34

الاسماعيلية 20 33

السويس 21 34

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 23 32

نخل 14 32

نويبع 22 33

طابا 22 32

كاترين 15 29

الطور 23 33

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 35

بنى سويف 22 36

المنيا 20 36

أسيوط 21 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 23 38

أسوان 27 40

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 21 40

شلاتين 26 37

ابو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 27 41

الرياض 27 40

المنامة 30 37

أبوظبى 29 38

الدوحة 29 37

الكويت 23 40

دمشق 18 24

بيروت 25 28

عمان 16 31

القدس 14 27

غزة 19 29

بغداد 20 37

مسقط 29 33

صنعاء 13 26

الخرطوم 26 36

طرابلس 19 27

تونس 18 28

الجزائر 16 26

الرباط 15 25

نواكشوط 25 31