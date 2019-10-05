قررت الشركة الموزعة لفيلم "The Truth" للمخرج الياباني الحاصل على السعفة الذهبية هيروكازو كوريدا، طرحه في دور العرض السينمائي في كوريا، ديسمبر من العام الحالي، وذلك وفقا لموقع "فارايتي" الفنية، وهو الفيلم الذس افتتح فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

تغيب المخرج عن حفل افتتاح مهرجان بوسان السينمائي الدولي، ومنحه المهرجان جائزة مخرج العام التي يمنحها المهرجان سنويا لمخرج آسيوي، لكنه وصل الآن إلى مهرجان كوريا الجنوبية وسيحصل على جائزته قبل العرض الخاص لفيلمه يوم السبت المقبل.

"The Truth" هو أول فيلم روائي طويل لـ"كوريدا"، يتم تصويره خارج اليابان بلغة فرنسية، بطولة النجمتين الفرنسيتين كاترين دونوف وجولييت بينوش.

وتدور أحداث الفيلم حول "فابيان"، هي واحدة من أعظم نجوم السينما الفرنسية، ومع ذلك لديها علاقة إشكالية مع ابنتها لومير، وعندما تنشر "فابيان" مذكرات عن حياتها تزامناً تصل ابنتها إلى باريس لزيارتها، ما أدى إلى لم شمل متوتر بين الأم وابنتها التي تحولت إلى مواجهة.