"النقالة العامة للغزل": نستهدف تدريب 16 ألف عامل خلال 6 أشهر

تستكمل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، خطة التدريب الشاملة التي بدأتها منذ عام، السبت المقبل، بعقد دورات تدريبية للعاملين بالقطاع بهدف مواكبة التطور وخطة الإصلاح التي تتبناها الدولة.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، لـ"الوطن" إن النقابة تتبع برنامجا تدريبيا مكثفا للعاملين في الشركات، تزامنا مع بدأ خطة التطوير في محلج الفيوم العام الماضي، حيث بدأت بالقيادات النقابية، ثم جرى إعداد خطة تستهدف الصف الثاني من القيادات والعمال.

وتابع: هناك نوعين من التدريب بالشركات، أحدهما أولي والىخر تخصصي بقاعات التدريب بمقر النقابة العامة.

وأوضح أن السبت المقبل ستعقد النقابة دورة تدريبية في التنمية البشرية لتوعية العامل بحقوقه وواجباته، وكيف يمكنه تدعيم خطة التطوير التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن النقابة انتهت من تدريب نحو 11 ألف عامل خلال الفترة الماضية.

وأكد أن خطة التدريب بالنقابة تستهدف 16 ألف عامل خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي بدعم القطاع تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، واستقرار البلاد، وتوفير فرص العمل للشباب، بخاصةً وأن الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن عمال الغزل والنسيج حريصون على دعم خطة الإصلاح التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، في كافة المواقع الإنتاجية على مستوى الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي اجتمع الأسبوع الماضي مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج.