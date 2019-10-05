قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يجب الاعتراض على أقدار الله لأنه عز وجل فعّال لما يريد، كما أن الاعتراض على أقدار الله كأن شخص يشكو الله لأحد، مضيفًا أن سيدنا يعقوب كان يقول لأبنائه "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "صبر جميل مش خاصة برئيس الجمهورية أو ملك أو سلطان أرضي أو مديرك في الشغل، إنما خاصة بالله سبحانه وتعالى، أما بقى الجماعات الإرهابية فهم عبارة عن قطيع لا يفهم، القطيع فهم أن صبر جميل معناها الرضاء بما يفعله فيهم رئيس الدولة أو الملك، ولكني أتحدث عن الله".

وتابع: "القطيع لا يفهم، والشاعر يقول "علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي إذا لم تفهم البقر"، دي دماغهم مسافرة في حتة تانية، لو ابتلاك رئيس الدولة أو وزير أو أبوك أو مدرسك في الفصل أو دكتورك في الجامعة بشيء، أمامك 3 وسائل قانونية حددها الدستور للاعتراض، إنما مفيش حاجة اسمها أكسر المرافق العامة وأعطل النظام وأهدم مؤسسات الدولة وأقول إنني معترض".

وواصل: "دي حالة هبل، لا علاقة لها بالاعتراض، واللي مش قادر يعترض، يهاجر، واللي مش قادر يهاجر عشان الإجراءات أو ممعهوش تيكيت الطائرة، فصبر جميل والله المستعان، في أي دولة في العالم المتقدم للمواطن الحق في اتباع الوسائل القانونية للتعبير عن رأيه واعتراضه على أي شيء، إنما لازم ناخد بالنا أن في حاجة اسمها القدريات أو الحكم الإلهية ممكن متكنش عجباك، تقول ساعتها لله الأمر من قبل ومن بعد".