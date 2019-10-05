توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار متفرقة على بعض أنحاء البلاد

تستعرض الوطن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء الأحد، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب البلاد الاثنين والثلاثاء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الأحد 6 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

طقس الاثنين 7 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 8 أكتوبر

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.