قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب السياسي يجب أن يكون له تواجد حقيقي في الشارع السياسي ويكون جاهزا لخوض أي انتخابات في أي وقت، قائلا: "لذلك كان هدفي منذ أن تم تشريفي برئاسة الحزب بأن نكون أمام حزب وفد قوي ومن هنا كنا أمام مبادرات عدة ترمي لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "أبو شقة" خلال مؤتمر تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد ان الحزب قام بتدشين مبادرة الوفد مع مسئول التي تؤكد على قمة الديمقراطية وفتح الوفد أبوابه لجميع المواطنين ليكون في مواجهة مع المسئول وهذه المبادرة حققت نجاحا كبيرا ومبادرة الوفد مع الشباب والوفد مع الرياضة والوفد مع الإعلام وجميعها حققت نجاحا كبيرا.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة وتواجد قوي لحزب الوفد في جميع الاستحقاقات الانتخابية، قائلا: "لم أرض بغير تمثيل مشرف لحزب الوفد أعرق الأحزاب السياسية في جميع الاستحقاقات الانتخابية".