تعرضت مدينة سانت كاترين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة.

وقال المحاسب خالد سلامة، رئيس مدينه سانت كاترين أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء على مدار 24 ساعة، للوقوف على الموقف بالمدينة أولا بأول.

وأضاف أنه جرى التأكد من تطهير جميع مخرات السيول وجاهزية البحيرات والسدود التي جرى إنشائها ضمن أعمال حماية المدينة من مخاطر السيول.

علي جانب آخر، أكد يوسف منسي، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات، أن هيئة الأرصاد الجوية، أرسلت بيانا أكدت خلاله أن الشبورة المائية ستقل صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف أن الطقس السائد علي جميع مدن المحافظة يميل للحرارة مع وجود رياح معتلة لافتا أنه جرى التنسيق مع جميع مدن المحافظة، لرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة المتوقعة بمدينة سانت كاترين اليوم الصغرى 15 والعظمى 29 وراس سدر 23 – 32 و نويبع 22 – 33 و طابا 22 -32 و طور سيناء 23 – 33 و شرم الشيخ 25 – 35.