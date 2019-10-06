سقطت أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بمحافظة جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ، اليوم، وسادت موجة من الطقس السئ أنحاء المحافظة.

وأعلنت المحافظة الطوارئ القصوى، وقال اللواء خالد فودة، محافظ الإقليم، أن حالة الطقس مستقرة بجميع مدن المحافظة، وإن جميع معدات الحملة جاهزة ومستعدة حال حدوث أي طوارئ، كما جرى التنبيه على جميع رؤساء المدن بالتواجد الميداني والمرور على مخرات السيول للتأكد من تطهيرها.

وأضاف فودة، أنه جرى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لمواجهة أي طوارئ.

وأشار إلى أن جميع الموانئ البحرية والمطارات تعمل بشكل طبيعي، وكذلك الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر المعدات الثقيلة على طول الطرق الداخلية الحيوية، تحسبا لأي طوارئ.

وأضاف السولية، أنه جرى التأكد من سلامة بلاعات الصرف الصحي بالشوارع، استعدادا لصرف مياه الأمطار حال تزايدها، كما جرى تطهير مخرات السيول بالأماكن التابعة للمدينة التي تتعرض لسيول.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إنه من المحتمل أن تقل الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، صباح اليوم، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.