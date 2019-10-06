نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، تمكنت المحافظة خلالها من رفع إشغالات عشرات المقاهي والكافيتريات والمطاعم بنطاق الأحياء.

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات التي تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط، مؤكدا أن الحملات نالت رضاء المواطنين، وساهمت فى إحداث سيولة مرورية في الشوارع الحيوية بالمحافظة.

واستعرض محافظ الجيزة مجهودات الأحياء والمراكز في ضبط الشوارع، وإزالة الإشغالات، مؤكدا أن حي الدقي تمكن من رفع أكثر من 5 أطنان إشغالات من المنشآت التجارية من الشوارع بواسطة 7 سيارات نقل كبيرة.

و أشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم حملات مماثلة بحي العمرانية لإزالة أوجه إشغال الطريق بشوارع الهرم وترعة المريوطية وسهل حمزة وخالد أمين وفيصل الرئيسي ومستشفى الصدر وجمال الدين الأفغاني وسلامة الراضي بنطاق حي العمرانية، إضافة إلى الحملات التي نظمها حي جنوب الجيزة على شوارع ربيع الجيزي والمحطة وجسر الكونيسة والمدرسة بالمنيب، وموقف الصعيد وكوبري عباس وخلف السكة الحديد، كما تم ضبط سيارات محملة بمخلفات الدواجن قبل القاءها بالطريق العام بمنطقة المنيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار راشد إلى تنظيم حملات مسائية لرفع الإشغالات بنطاق حي العجوزة، شملت شوارع جامعة الدول العربية ومحمد شاهين والفالوجا والرشيد وعبدالمنعم سند ومعهد القلب ودمشق والرياض وغزة والعراق وسوريا وشهاب، وتم رفع عربات المأكولات والباعة الجائلين من تلك المناطق، وشن حي بولاق الدكرور حملات بشوارع المساكن وأحمد ماهر والملكة والعشرين وفيصل، مؤكدا أن حي الوراق نفذ حملة لإزالة الإشغالات بالمساء أسفرت عن رفع إشغالات المقاهي بعدد من الشوارع بنطاق الحي، وضبط 3 معدات تستخدم في أعمال البناء المخالف ليلا، وتمكن حي شمال الجيزة من رفع إشغالات المقاهي والمحال والمطاعم بشوارع محمد حجازي والعامل الأول وإزالة الحواجز الحديدية والأوتاد من نهر الطريق.

وشهد حي الهرم حملات لرفع الإشغالات من شوارع كعبيش والصفا والمروة بمنطقة الطوابق، والدكتور لاشين ومصرف جلال وسوق سليم وعبدالحفيظ النجار.

وأكد محافظ الجيزة أنه بالتعاون مع شرطة المرافق تم تنظيم حملات لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع 885 حالة إشغال من مراكز ومدن المحافظة في حملات مسائية شملت منشأة القناطر وأوسيم والبدرشين وأبوالنمرس والحوامدية والصف وأطفيح والعياط وكرداسة والواحات البحرية.