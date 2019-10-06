مسئولو الشركة الصينية بالعاصمة الإدارية: أغلب العاملين بالأبراج مصريون

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من المشروعات التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الزيارة بعرض الموقف التنفيذي للمشروعات من خلال رئيس الجهاز، وتتضمن تنفيذ الحيين السكنيين الثالث والخامس، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر)، وأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 40 ألف فدان.

وتفقد الوفد منطقة الأعمال المركزية والتي تضم 20 برجا سكنيا يتوسطها أعلى برج في أفريقيا، والذي تم الوصول فيه إلى الدور الأول من المبني، وباقي الأبراج بالأدوار الثالث والرابع.

وأكد مسئولو الشركة الصينية، المسئولة عن تنفيذ الأبراج، أنه جار حاليا تنفيذ أغلب الأعمال بالمشروع من خلال العمالة المصرية والتي تشمل عدد 2500 عامل مصري حتى تاريخه بالمشروع، وفي تزايد يومي، ومستهدف خلال 30 يونيه 2020 الوصول إلى 5000 عامل مصري، كما أننا نعرف أن حجم المشروع عملاق ونعمل على اختيار شركات مصرية ممتازة لتنفيذ الأعمال.

وانتقل مسئولو وزارة الإسكان لزيارة باقي المشروعات مثل النهر الأخضر والحي السكني الخامس (جاردن سيتي الجديدة) ثم الحي السكني الثالث (كابيتال ريذيدانس).

وتأتي هذه الجولات في إطار المتابعات المستمرة لمدن الجيل الرابع، وما تتضمنه من مشروعات عملاقة تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل والاستثمار.