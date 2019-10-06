ضبط 7 آلاف قرص برشام و700 سرنجة وزجاجة دواء داخل بقالة بأسيوط

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه تم ضبط أحد المحال التجارية غير المرخصة بمركز البداري وبحوزته كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق بين القطاعات والمديريات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري بكل أشكاله وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

من جانبه أوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري إنه تم شن حملة مكبرة على عدة قرى بالمركز، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمتابعة الأسواق بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، حيث تم ضبط أحد المحال التجارية يدار بدون ترخيص ويعرض بعض الاكسسوارات ومستحضرات التجميل، وبالتفتيش داخله عُثر على حوالي 7000 قرص برشام وحوالى 600 سرنجة و105 زجاجة أدوية، وتم التحفظ عليها، وتحرير المحضر اللازم، كما تم تحرير 20 محضر مخابز ومستودعات بوتجاز بيع بأكثر من السعر.