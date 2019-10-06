يشهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بالفيوم، بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، عقب صلاة المغرب غدا الإثنين، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

يرافق محافظ الفيوم، عدد من القيادات التنفيذية، ونواب البرلمان، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وتحتفل مصر بذكر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى شعب مصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر الـ46.

ووجه السيسي رسالة إلى شهداء حرب أكتوبر، قال فيها: "نقول لأرواحهم الخالدة إن أبنائكم وأحفادكم لعاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم، والحفاظ على ما تركتموه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية، لا يقبل المهانة ولا الخضوع، ولا تخدعه الأكاذيب، ولا تهزمه الحرب النفسية".

وأضاف: "مصر ستظل أبدا بإذن الله وطنا منصورا مرفوع الراية، وشاهدا على انكسارات أعدائه، وخيبة أملهم، مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها".