وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على إعادة فتح وتشغيل 4 منشآت غذائية، تشمل مصنع حلويات بميت محمود مركز المنصورة، ومحل عطارة بشربين، وشادر سمك بجمصة، ومخبز مدعم بعزبة عقل بالمنصورة، وصيدليتين بميت فضالة مركز أجا، وكفر بساط مركز طلخا، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الفتح والتشغيل.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على تقرير إدارتي مراقبة الأغذية والتفتيش الصيدلي، والذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والذي أشار إلى إعادة المرور على المنشآت المشار إليها، وتبين تلافي أسباب الخطر الداهم الذي كان سببا في الغلق، وتعيين مدير صيدلي في كلا من الصيدليتين.

وأكد محافظ الدقهلية، "إننا نعمل من أجل المواطن أينما كان موقعه وأننا لا ننحاز ضد أحد أو نتخذ قرارات عشوائية بل نتخذ ما فيه صالح المواطنين سواء كانوا أصحاب منشآت أو مترددين عليها، فدورنا الحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من عمل مختلف المنشآت وفقا للإجراءات القانونية".