خبير اقتصادي: القيادة السياسية تنفذ عبور جديد نحو التنمية بسيناء

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القيادة السياسية تنفذ خطة عبور جديدة على أرض سيناء حاليا بعد 46 عاما من عبور الأرض في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وهو العبور الجديد نحو التنمية والتعمير بها.

وأضاف "إبراهيم" خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات قومية حتى تصبح تلك المنطقة جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، موضحا أن ما يتم حاليا من مشروعات قومية تكلفت مئات المليارات هو استثمار أولي يليله استثمار بمجتمع الأعمال المصري والعربي والأجنبي.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن سيناء تحتاج إلى بنية تحتية كبرى وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا وتنفق فيه مبالغ طائلة لتحقيق التنمية في سيناء، وقال: "الحكومة مجهزة مشروع قومي تكلفته 275 مليار جنيه.. وهذه الأموال يتم إنفاقها في تجهيز البنية الأساسية حتى تصبح تلك المنطقة جاهزة لاستقبال أكبر عدد من الاستثمارات"، مشيرا إلى أنه الدولة تخطط وتتحرك في سبيل إنفاذ ذلك المخطط من خلال مزيد من المناقشات وتوقيع الاتفاقيات: "الأمور ماشية بالتوازي لإنجاز ملف التنمية بأسرع وقت ممكن، وكان لزاما على الحكومة التحرك في كافة المسارات في ذات الوقت".