قال المدعي العام الاسترالي كريستيان بورتر، اليوم، إن بلاده لن تسلم الباحث الايرانى رضا ديهباشى كيفي المتهم بتصدير أجهزة عسكرية أمريكية الصنع لإيران.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية، أن المسؤول الأسترالي شدد على أنه يتعين في جميع الظروف المتعلقة بهذه القضية عدم تسليم الباحث الإيراني للولايات المتحدة، مضيفا في بيان أصدره بهذا الصدد أن قراره يتفق مع صحيح القانون الأسترالي، كما يتطابق مع الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام بأستراليا بوصفها إحدى دول رابطة الكومنولث.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من موافقة طهران على الإفراج عن اثنين من المواطنين الأستراليين المحتجزين في أحد سجون طهران بعد اتهامهما بالتجسس، غير أن المدعي العام الأسترالي رفض التطرق لما إذا كانت هناك صلة بين القضيتين من عدمه.