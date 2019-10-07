المعهد الفني للسكة الحديد يستقبل 100 طالب في أول أيام الدراسة تجريبيا

يستقبل المعهد الفني التكنولوجي للسكة الحديد، صباح اليوم الإثنين، نحو 100 طالب، بالدفعة الأولي للمعهد في أول أيام العام الدراسي الجديد (تجريبيا).

واعتمدت وزارة التعليم العالي أسماء الـ 100 طالب المختارين والذين اجتازوا الاختبارات البدنية والطبية والنفسية والقدرات، كما انتهت وزارتي التعليم العالي والنقل من إعداد المناهج الدراسية التي ستدرس لطلاب الدفعة الأولى، بالإضافة إلى وضع جداول المحاضرات.

ومن المقرر أن تكون الدراسة يوميا، ما عدا الخميس والجمعة، حيث يحق لكل طالب زيارة أسرته خلال الإجازة الأسبوعية.

وقال الدكتور محمد حسن نائب رئيس السكة الحديد للموارد البشرية والمشرف العام على المعهد الفني التكنولوجي، إنه تم إعداد مناهج دراسية على أعلى مستوى بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالى والنقل، مشيرا إليّ أنه سيتم تقديم مستوى تعليمي متميز، لإخراج طلاب متأهلين لسوق العمل، ومواكبة التطورات الهائلة في منظومة السكة الحديد.

وأوضح لـ"الوطن" أنه تم قبول 100 طالب من إجمالي 200 تقدموا للدراسة بالمعهد، بواقع 50 طالبا من خريجي الثانوية العامة، ومثلهم من طلاب الشهادات الفنية.

وأضاف "حسن"، أنه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول إلى القاعات الدراسية دون الالتزام بالزي المخصص للمعهد، أو المظهر العام لكل طالب، لافتا إلي أنه تم استقبال الطلاب أمس، لتسكينهم في غرف الإعاشة بالمعهد.

وأشار "حسن"، إلى أن إدارة المعهد الفني التكنولوجي طلبت من جميع الطلاب، الالتزام بالزي الرسمي ابتداءً من أول أيام دراسة بالمعهد، صباح اليوم، متمثلا في بنطلون جبردين رمادي غامق، وقميص بـ"كم" لونه رمادي فاتح، وحذاء "أسود" و"ترنج" رياضي كحلي، وفانلة رياضية لون لبني "سادة"، وحذاء رياضي.

وشدد على أنه يجب على كل طالب إحضار حافظة "ID" لتثبيت كارت بيانات الطالب به على صدره، مع مراعاة أن يكون اللون أخضر مقاس 9x6، إضافة إلى حلاقة شعر الرأس واللحية، بجانب مراعاة الضوابط التي جرى توقيع الطالب وولي أمره عليها فيما يخص "تعليمات الدخول من البوابة، والتواجد داخل مرافق المعهد، وضوابط الإقامة والإعاشة".

يذكر أن مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان، ويمنح الطالب بعد التخرج منه، شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص، وتعتمد من وزارة التعليم العالي، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.