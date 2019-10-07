آمنة يتابع تنفيذ خطة الرصف بمركزي إيتاي البارود ودمنهور

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها، والعمل على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بالتنسيق مع مديرية الطرق، أعمال فرد طبقة السن بطريق "العوامر - كفر خليفة" بطول 2000 متر وتسوية الطريق وتجهيزه، تمهيداً لبدء أعمال الرصف، كما قامت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع وحدة المرور، بفتح محاور جديدة بالمدينة لتنظيم الحركة المرورية، حيث تم فتح محور جديد بشارع المدارس وإزالة الحواجز الخرسانية أمام نادي المعلمين وشارع البوسطة وعودة الحركة المرورية للشارع، كما قام رئيس المدينة بجولة ميدانية لمتابعة استكمال إزالة الطبقة الأسفلتية القديمة بطريق قرية النشو وتجهيز الشارع تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

وفي إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019/2020، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بتمهيد طريق قريه عويضة الشرقية ومدخل عزبة عاكف التابعة للوحدة المحلية بقرية نديبة، بوضع طبقة السن تمهيداً للرصف، كما تابعت الوحدة المحلية، استكمال رصف طريق القلعة التابع لعمدية منشأة نصار بالوحدة المحلية لزاوية غزال بمركز دمنهور.